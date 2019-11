Eesti karude taastumine sajanditagusest madalseisust kestab endiselt

Sellist populatsiooni arvukuse drastilist vähenemist nimetatakse populatsiooni pudelikaelaks ja pudelikaela läbinud asurkonda rajajapopulatsiooniks. Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi terioloogide eesmärgiks oligi uurida, kas Eesti karupopulatsioonis on veel jälgi sajanditagusest pudelikaelast, kas siinne populatsioon on panmiktiline ehk kas on tegureid, mis takistavad isendite vaba paarumist, ning milline on Eesti karude populatsiooni geneetiline mitmekesisus võrreldes teiste populatsioonidega (loe avaldatud teadusartiklit SIIT). Selle tarvis kasutati pisut üle 200 karu koeproovi, kes kütiti aastatel 1999–2011. Kuid oli ka üksikuid muul viisil hukkunud isendeid – näiteks sattus valimisse karu, kes hukkus 16. aprillil 2008 toonase kaitseminister Jaak Aaviksoo ametiautolt saadud löögist.

DNA analüüsid näitasid, et siinsed karud jagunevad kolme geneetiliselt eristuvasse gruppi.

Üks neist on idapoolse levikuga, olles kõige sagedasem Põlvamaal, aga seda grupi esineb ka Peipsi läänekaldal ja Ida-Virumaal. Teised kaks gruppi aga asuvad üle kogu siinse levila ja on geograafiliselt segunenud. Üksnes levila kagunurk on piirkond, kus nende kahe grupi esindajaid on vähem. Need kaks gruppi on tõenäoliselt alguse saanud siinsamas pärast populatsiooni pudelikaela ehk siis kahest rajajapopulatsioonist, millest üks säilis Alutaguse metsades ja teine, mis säilis Vahe-Eesti metsavööndi lõunaosas. Kuigi geograafiliselt on need kaks gruppi segunenud, on geneetiline signaal kunagisest populatsiooni madalseisust endiselt tuvastatav.

Joonisel on näha kolme eristatavat geneetilist gruppi karusid. Foto: Zooloogid 2.0

Mis puudutab aga kolmandat, idapoolse levikuga gruppi, siis selle usume olevat seotud Venemaa karupopulatsiooniga. Esiteks annab sellele kinnitust grupi levik Peipsi järve ümbruses. Eriti sagedased on need isendid Põlvamaal, kuhu jõudmiseks on Venemaa karudel vaja ületada suhteliselt kitsas Lämmijärv. Lisaks on selle grupi karud geneetiliselt oluliselt mitmekesisemad. Nimelt pole Venemaa karupopulatsioon läbinud nii tõsist pudelikaela, mistõttu on ka sealne geneetiline mitmekesisus suurem. Seda ilmestab ka võrdlus teiste uurimustega, kus see grupp paistab silma samuti suure geneetilise mitmekesisuse poolest, olles võrreldav näiteks Rumeenia karudega (Rumeenia karud on osa Ida-Karpaatia populatsioonist, mille suuruseks hinnati 2014. aastal 6000 isendit ja teadaolevalt ei ole nende arvukus kunagi langenud alla 800). Samas on teised kaks siinset tuvastatud gruppi pigem selle tabeli alumises otsas ehk väikese geneetilise mitmekesisusega, olles kõrvuti näiteks Kreeka ja Slovakkia karudega, mis on samuti läbinud geneetilise pudelikaela. Õnneks on nimetatud populatsioonid siiski oluliselt paremas seisus Itaalia ja Hispaania karupopulatsioonist, mis on Euroopa nõrgimad.