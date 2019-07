Eesti mesindusprogramm sai Euroopa Komisjoni heakskiidu

„Mesindusprogrammi eesmärk on parandada Eesti mesindustoodete tootmise ja turustamise tingimusi,“ ütles minister Mart Järvik. Programmi raames rakendatakse nelja meedet: tehniline abi mesinikele ja nende organisatsioonidele; kahjurite, mesilaste haiguste, eriti varroatoosi tõrje; mesindustoodete analüüsimine eesmärgiga aidata mesinikel oma tooteid turustada ja suurendada nende väärtust ning turu monitooring.

„Näiteks on mesinikel võimalik osaleda koolitustel, kursustel ja praktilistel õppepäevadel, teha rahvusvahelist koostööd ning saada nõu mesilaste haiguste vastu võitlemisel. Samuti pöörame programmi meetmetega tähelepanu turustatava mee kvaliteedile ja päritolule,“ ütles maaeluminister Järvik.

Eesti esitas mesindusprogrammi Euroopa Komisjonile 15. märtsil ja programmi heaks kiitev komisjoni rakendusotsus avaldati 12. juunil. 8. juulil allkirjastas minister Mart Järvik käskkirja, millega määras mesindusprogrammi juhtivaks organisatsiooniks Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu. Programmi rakendamine algab 1. augustil 2019. Programmi rahastatakse Euroopa Liidu ja Eesti eelarvest ning selle eelarve on 200 000 eurot aastas.

Mesindusprogramm on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika turukorralduslik meede, mida Eestis on rakendatud Euroopa Liiduga liitumisest alates. Hetkel on pooleli viies programmiperiood, mis lõpeb 2019. aasta 31. juulil. Programm koostatakse mesindusorganisatsioonide ja Maaeluministeeriumi koostöös.