Eestis väheneb jätkuvalt seakatku nakatunud metssigade arv

Maaeluminister Mart Järvik ütles pressiteate vahendusel, et kuigi sel ja eelmisel aastal ei ole leitud ühtegi kodusigade katkujuhtumit, on ohutusmeetmete järgimine farmides jätkuvalt väga oluline. „Viimastel aastatel on loomapidajate ja veterinaarteenistuse koostöö olnud väga tõhus, mille tulemusena on SAK-i leviku risk farmidesse oluliselt vähenenud. Samas on jätkuvalt jälgimise all ka kodusead. Selle aasta jooksul on võetud proove ligi 2500 isendilt,“ lausus minister.

SAK positiivsete metssigade arv on olnud sellel aastal alla kolme protsendi uuritud metssigadest. Kui 2016. aastal oli SAK positiivseid metssigu 1568 ja 2017. aastal 866, siis mullu oli neid 284. Selle aasta 15. mai seisuga on uuritud 2256 metssiga, Nende hulgas on olnud 51 SAK positiivset. SAK-i leviku vähenemisele on palju kaasa aidanud jahimehed, kes hoiavad metssigade arvukust kontrolli all.

Inimestele ohtu pole



Üle Eesti kehtib sigade väljas pidamise keeld. Taudistunud aladel peab farmiomanik välistama metssigade ligipääsu kodusigadele ning kõigile vahenditele ja materjalidele, mis võivad sigadega kokku puutuda. Jahil käinud inimene ei tohi minna loomapidaja ettevõttesse ega vähemalt 48 tunni jooksul pärast jahti sigadega kokku puutuda.

Inimestele sigade Aafrika katk ohtu ei kujuta, kuid inimesed võivad viirust edasi kanda. Iga loomapidaja peab järgima kehtestatud bioohutuse nõudeid, et oma loomi taudi eest kaitsta.

Sealiha söömine on ohutu. Kogu Eestis turul olev liha on Veterinaar- ja Toiduameti järelevalve all ja kontrollitud.

Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee ning küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta VTA infotelefonil 605 4750.