Erakordne rahe ja paduvihm Türil: tunni-kahega sadas alla kolmveerand kuunormist

Kõige intensiivsem oli sadu Türi kandis ning Ilmateenistuse andmetest näeb, et taevast sadas vähem kui kahe tunniga alla 55,7 mm sademeid. Pikaajaline juunikuu keskmine on sealkandis 77 mm. Kui liita juurde ka eelnevate päevade sademed, siis on Türil tänavu juunis alla sadanud 72,6 mm vihma.

Eesti rekordist jäi Türi sadu siiski kaugele. Suurim mõõdetud sademete hulk, mis ööpäevaga maha võib tulla, mõõdeti 4. juulil 1972 Metskülas Saaremaal – 148 mm.

Kella kümneks olid öösel kella kahe ajal Saaremaad ületanud pilved jõudnud Ida-Virumaa kohale, et sealt vaikselt edasi liikuda või hajuda.

Vaata videost - vihma järel vulises vesi kui kevadel.

Piltidelt näeb, et Türi ümbruses sadas ka rahet.

Tänahommikune tugev sadu Türi kandis koos rahega. Foto: Maret Saarleht