Euroopa kalanduse oma X-tee aitab illegaalse püügi vastu

Euroopa Komisjoni merendus-ja kalandusasjade peadirektoraat koordineerib mitut Euroopa Liidu ja muu maailma merendusega seonduvat arendusprojekti. Üks neist on andmevahetuskiht FLUX (Fisheries Language for Universal eXchange), mida kasutab enamik ELi liikmesriikide administratsioone ning mille kaudu saab jälgida ligi 85 000 kalalaeva.

FLUX loodi selleks, et Euroopa Liidu riigid saaksid omavahel vahetada kalandusega seotud andmeid, sh püügiandmeid (FA), ostudokumente (SALES), kalalaevaregistri andmeid (VESSEL), igakuiseid kogupüügi aruandeid (ACDR), kalalaevade positsiooniandmeid (VMS) jms. FLUXi kaudu saab asjaosalistele jagada infot, kes ja kus millist liiki, kui palju ja milliste püügivahenditega kala püüdis. Samuti saab jagada infot, kus kalasaagiga randuti ja millised transpordi- või müügitegevused sellele järgnesid.

Selline ühtne transpordikiht FLUX tugineb SOAP-veebiteenustel ja meenutab mitmes mõttes riigiasutuste ja erasektori vahelist X-tee lahendust, kus pooled vahetavad andmeid krüpteeritult turvatud kanalit pidi.

FLUXi abil võitleme illegaalse püügiga



FLUXi eesmärk on eelkõige piirata illegaalset, raporteerimata ja reguleerimata püüki. Tänu ühisele platvormile on andmevahetus kontrollitud kvaliteediga ning administraatoritele seiratav ja hallatav. Kogu andmevoog kuni andmete valideerimistulemusteni on kasutajaliideses nähtav, tõrgetest teavitatakse ning puudulikke raporteid saab kasutajaliidese kaudu muuta.

Eesti kalalaevad on varustatud elektroonilise raporteerimise süsteemiga (ERS); see on klienditarkvara, mille kaudu kaptenid esitavad teavet püügiga seotud tegevustest andmed nende kohta jõuavad kas interneti või satelliitandmeside teel Maaeluministeeriumi serveritesse.