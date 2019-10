Euroopa Kohus andis rangelt kaitstavate suurkiskjate jahile rohelise tule

Euroopa Kohtu kohtuvaidlus hõlmas Soome kõrgeimas halduskohtus käsitletud küsimusi EL-i elupaikade direktiivis sätestatud erandite tõlgendamise kohta. Soomes käis kohtuvaidlus looduskaitseühingu Tapiola ja riikliku jahiameti (Suomen riistakeskus) vahel, ameti kahe 2015–2016 jahihooajal huntide küttimist lubanud otsuse üle. Tapiola soov oli, et need otsused tühistataks. Euroopa Kohus leidis, et küttimine ohjamisvahendina on õigustatud, nüüd on Soome ülemkohtu määrata lõplik otsus.

Riikliku jahiameti otsuste eesmärk on olnud parandada huntide levilate naabruses elavate inimeste sallivust huntide suhtes, vähendada salaküttimist ja sedakaudu hundipopulatsiooni paremini kaitsta. Kasutatud on ka sõnastust, et see on küttimine populatsiooni ohjamiseks.

Euroopa Kohus käsitles elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ hundipopulatsioonide kaitsega seotud sätet (loodusdirektiivi artikli 16 lõike 1 punkt e), et uurida millistel tingimustel võib küttimist populatsiooni ohjamisvahendina lubada. See säte võimaldab liikmesriikidel teatavatel tingimustel teha erandi kohustusest tagada huntide, kui selle direktiivi järgi rangelt kaitstud liiki kuuluvate isendite, küttimise keelust.

Euroopa jahindusorganisatsioon FACE tervitab asjaolu, et ELi kohtuotsuse järgi on rangelt kaitstavate suurkiskjate (hundi, karu, ilves) küttimine populatsiooni ohjamiseks kooskõlas ELi õigusaktidega juhul, kui kõik tingimused on rangelt täidetud.