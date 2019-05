FOTO | Kuni jaanipäevani hoiatavad öised teated Tallinn-Pärnu maanteel ulukite eest

„Sõnumit „Ulukite aktiivne liikumisperiood“ kuvatakse muutuva teabega infotabloodel Laagris, Kanamal, Märjamaal ja Saugas ‒ kõikidel Tallinna ja Pärnu vahelistel märkidel,“ selgitas Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja Villu Lükk.

„Kevadisel perioodil (mai algusest jaanipäevani) kuvame sõnumit päikeseloojangust kuni hommikul kella kuueni,“ sõnas Lükk. „Samuti plaanime infotabloodel teavitust teha sügisel, mil on samuti oluliselt kõrgem liikumisaktiivsus suursõraliste jooksuaja ning algava jahiperioodi tõttu,“ lisas ta.

Kevadel sagenevad olukorrad, kus ulukid satuvad tavapärasest enam teedele ning on suurem oht auto ja metslooma kokkupõrkeks. Selle vältimiseks kuvatakse elektroonilistele infotabloodele teated ajal, mil ulukid aktiivsemalt liiguvad ning nendega kokkupuutumise võimalus on tavapärasest suurem.

Elektrooniline teave kuvatakse teelõikudel, kus keskkonnavalvetelefoni 1313 andmetel on õnnetusi kõige sagedamini toimunud. Tähelepanelik tuleb olla ka kõigil teistel teedel ja paigus, kuhu on üles seatud ulukiohu liiklusmärgid.

„Hoiatusteade on kaasaegne ettevaatusabinõu vältimaks kokkupõrkeid metsloomadega ning need annavad aegsasti märku kohtades, kus suure tõenäosusega võivad metsloomad teed ületada,“ kommenteeris EJSi tegevjuht Tõnis Korts. „Loodame, et hoiatusteated aitavad vähendada ka liiklusõnnetuste arvu."