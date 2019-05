FOTOD | Mutt eksis mulla all ära

"Mutt on jäänud tabarasse olukorda - põllul on värsked traktorijäljed - ning on meeleheitlikult otsinud väljapääsu ja toitu. Väljapääsu otsimise puhul on ta muidugi suunaga väga eksinud," selgitab Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi kuraator Andrei Miljutin. "Pinnase sees on ohutum liikuda kui pinnase peal, mida valvavad röövlindude teravad silmad."

Miljutin ütleb, et seesugune kõrb, millest traktorid vahel üle sõidavad, pole mutile sobiv elupaik, kuna on ohtlik ja toiduvaene, sest muti toiduobjektidel pole seal midagi süüa. Mida vähem on aga putukaid ja vihmausse, seda pikemaid käike tuleb kaevata.

"Mullahunnikud on „aherainemäed“ nagu need, mida me näeme inimese puhul Ida-Virumaal. Erinevalt teistest kohalikest loomadest - välja arvatud vesirott - kaevavad mutid ulatuslikke toitumistunneleid. Paratamatult peavad loomad teatud intervalli tagant eemaldama kaevamisel tekkinud mulda, lükates seda maapinnale," selgitab Miljutin erakliku looma tegemisi.