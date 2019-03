FOTOD | Ootamatu kohtumine: arvasin, et koer, aga oli hoopis šaakal. Ja veel kaks!

Avarlaid on seda meelt, et loodus teeb oma tööd ja kui ta on niiviisi sättinud, et talved meil järjest soojemaks muutuvad ning šaakalid lõuna poolt siia rändavad, siis las olla nii. Tema sõnul aetakse šaakal sageli hüaaniga segamini ja peetakse teda seetõttu koledaks loomaks.

Kuigi Gerro Avarlaid on šaakaleid samas paigas näinud nüüd juba kahel järjestikusel nädalavahetusel ning teab sedagi, kus asub nende pesapaik – sattus sellele suvel kogemata peale, kuid taandus pesast kostunud urina-lõrina peale –, ei kavatse ta loomadega kohtumise täpset asukohta kellelegi avaldada. Las elavad rahus, on tema seisukoht.