FOTOD | Pakuhunniku vallutasid kaunitarseened, kel pole veel eestikeelset nimegi

Pholiota populnea kübar on 8–26 cm, kumer, noorelt pind kleepuv või limane, kuid varsti kuiv, valkja kuni tuhmkollaste soomustega, serv hatune. Eoslehekesed on noorelt valkjad, hiljem pruunid kuni kaneelpruunid, algul kaetud valge looriga. Jalg on 4–10 cm kõrgune, 3–6 cm jämedune, kuiv ja tihedalt kaetud valgete soomustega. Jala ülaosas näeme tavaliselt suurt valget rõngast, mis eostega muutub kaneelpruuniks. Viljaliha on valge. Liigi ja leiukohtade infot leiab eElurikkuse andmebaasist (https://elurikkus.ee/).

Zetturi sõnul on Pholiota populnea kõrval meil mõningaid teisigi seeneliike, kel ei ole veel eestikeelset nime. Ettepanek nime panekuks tehakse tavaliselt mükoloogi poolt, misjärel läbi arutelude jõutakse sobivaimani. Nime panekul lähtutakse nii selle ladinakeelsest nimest, liigi tunnustest kui ka muudest asjaoludest.