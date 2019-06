Ilmus esimene eestikeelne äikeseraamat

Sven-Erik Enno annab mahukas, 367 leheküljelises raamatus põhjaliku ülevaate äikese ja sellega kaasnevate nähtuste olemusest. Kui siiani oli neist aegade jooksul ilmunud ajakirjanduses mitmeid artikleid ja lühikäsitlusi ka õpikutes, siis puudu oli põhjalik eestikeelne käsitelu.

Autori sõnul on raamat mõeldud laiale lugejaskonnale ega eelda erialaseid eelteadmisi. Nii selgitab ta, kuidas äike tekib, milline on äikesepilve ehitus ja areng, miks see mõnikord vastu tuult liigub. Räägib lahti ka välgu tekke pilves ja erinevat tüüpi välkude olemuse.

Tutvustab erinevaid äikese ja välgu uurimismeetodeid. Puudutamata ei jää ka äikeseohutus, sellega seotud müüdid ja uskumused.

Eilsel raamatu esitlemisel Tartus ütles Enno, et selle kirjutamine võttis aega kolm aastat ja selle kirjastas Argo kirjastus.