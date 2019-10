Itaalia jahituristid kasutavad keelust hoolimata linnujahil elektroonilisi peibutusvahendeid

Ilmnes, et Ida-Virumaal kui Saaremaal seadust rikkunud jahituristid on seotud ühe ja sama jahikorraldajaga. Keskkonnainspektsioon saatis Eesti Jahimeeste Seltsile juhtumitega seoses märgukirja.

„Praegused juhtumid näitavad, et jahiseaduse regulatsioon jahikorraldajat puudutavas osas ei ole piisav ning jahituristidele rakendatav linnujahi koolitus ei täida alati oma eesmärki ning jahiseadusest tulenevad trahvimäärad on ajale jalgu jäänud,“ märkis Jaak Haamer.

Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on sellised jahiseaduse rikkumised taunitavad ja selts suhtub väga tõsiselt neile saadetud märgukirjadesse.

„Eriti arusaamatu on osade välismaiste jahikülaliste puhul see, et nad ju tegelikult teavad tänu koolitusele, kuidas on õige käituda, aga ei käitu selliselt. Nad lähevad mingil põhjusel teadlikult rikkumise teed,“ ütles Korts.

„Seetõttu on korra tagamiseks vajalik koolitusega kompleksis rakendada ka karmimaid karistusi ja eelkõige korraldaja vastutust. Tänase regulatsiooni kohaselt on vastutav ainult külalisjahimees ise, korraldaja ei pea isegi Eestis viibima, rääkimata sellest, et tal oleks kohustus olla jahipidamise ajal saatjana viimase kõrval,“ lisas Korts.

Jahihooaeg veel kestab. Jahieeskirja järgi võib partlastele, laugule, kajakalistele ja tikutajale pidada jahti 20. augustist 31. oktoobrini (Narva veehoidlal, Võrtsjärvel, Peipsi- ja Pihkva järvel kestab pardijaht 30. novembrini). Hanesid ja laglesid võib küttida alates 20. septembrist kuni 30. novembrini. Jahihooaeg kormoranile algas 1. augustil ning kestab 30. novembrini.