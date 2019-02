Jõest päästetud noorest hundist inimestesõpra ei saa

Kuigi inimesega koostööd tehes pääses hunt külmast jõeveest, siis ei tähenda see, et metsloom tahaks edaspidigi inimeste ligi tulla.

“Vaevalt ta nautis autos sõidutamist või kaelavõru paigaldamist, pigem oli see ebameeldiv,” selgitab Kübarsepp. “Ei tea kui palju ta asjast mäletabki, tõenäoliselt oli ta kogu sellest jamast äärmiselt šokeeritud. Aeg näitab, mismoodi ta inimestesse suhtuma hakkab, kas hakkab pelgama või mitte.”

Looma jaoks ei hakka inimene seostuma ka toidu pakkumisega, kuna biifsteeki talle ei antud.

“Esiteks on hättasattunud metsloomade stressihormooni tase nii kõrge, et nad ei sööks, kui keegi ka sooviks neile süüa anda. Ta ei olnud ka sellises konditsioonis, et teda oleks vaja poputada ning selleks on siis teised meetodid. Ainuõige oligi ta tagasi lasta selle ala peale, kus ta tõenäoliselt elab," ütleb Kübarsepp.

Tema sõnul on keeruline öelda, mis hundist edasi saab.

“Huntide elu kuigi lilleline pole. Esimesed paar aastat on nende elus väga kriitilised. Öeldakse, et kui hunt suudab elada kolmeaastaseks, ja paneb kõigele vastu, mis elu talle pakub, siis on suur tõenäosus ka järgmised kolm aastat hakkama saada," selgitab loomatundja.

Kaelusest on palju abi



Harilik küttimine eelmisel aastal sündinud hunti ei ohusta, kuna hundijahi hooaeg lõppeb veebruari lõpus. Ka kõigi jahimeeste huvides on, et GPS-saatjaga varustatud looma käikudest võimalikult palju teada saada. Praegu on Eesti metsades kaks toimiva kaelavõruga hunti.