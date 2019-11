Kae perra! 18 taimeliiki said rahva abiga eestikeelsed nimed

14. novembril toimus Tartus botaanika terminoloogia komisjoni koosolek, kus muuhulgas valiti välja sobilikud taimenimed külastajate poolt tehtud ettepanekute seast.

Nimede valimine sai alguse juba septembri keskel, mil Tartu ülikooli botaanikaaed kuulutas välja, et inimestel on võimalus teha pakkumisi 18 taimeliigile eestikeelse nimetuse leidmiseks. „Kuna ettepanekuid tuli 20 isiku või rühma poolt, siis on tore, et 14 vastuselehte andsid materjali kinnitatud taimenimedele. Mõne liigi puhul olnuks sobilikke nimesid lausa mitu, aga kuna valida saab vaid ühe, jäävad mitmed toredad sõnad oma uut võimalust ootama,“ sõnas botaanik Kersti Tambets.

„Näiteks sai Plagius flosculosus nimeks sardiinia kaldkakar, samas sobinuks ka nupjas längaster. Antud juhul oli mõistlik viidata liigi suhteliselt kitsale levilale. Taime välimusele viitavad omadussõnad nupjas ja läng- leiavad kindlasti kasutust mõnel teisel sobival juhul. Mõnel juhul läksid käiku mitme pakkuja poolt antud nimetused, näiteks tõrvikpõõsas (Megaskepasma erythrochlamys) viielt või petersellipuu neljalt vastajalt. Samuti soovisid hiirelõksupuu epiteediks Šveitsi botaaniku Walter Röösli auks antud nime 7 vastajat: Röösli hiirelõksupuu (Uncarina roeoesliana),“ lisas ta.

Mitmel juhul valiti välja sõnad, mida pakuti vaid ühel korral: tähispõõsas perekonnale Turraea esitati Võru Gümnaasiumi õpilaste poolt, mesikannike perekonnale Melicytus ja tatipuu perekonnale Azanza aga erinevate üksikisikute poolt.