Kahtlustatakse, et Sindi paisu jääkülmast veest päästetud hunt lasti Virumaal maha

Keskkonnaagentuuri eluslooduseosakonna juhataja Piret Kiristaja kinnitab, et saatja ei ole ligi nädal aega signaali andnud ning nüüd arvatakse, et loom on maha lastud.

„See pole esimene sarnane juhtum, aga esimest korda hakatakse seda politsei kaudu ajama. Vaatame, kuhu asi jõuab,” ütleb Kiristaja.

Hundijahihooaeg algab 1. novembril ja kestab 28. veebruarini, mis tähendab, et küttimise puhul ei saanud tegemist olla ausate jahimeeste kätetööga.

GPS-kaeluse paigaldas hundile Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialist Marko Kübarsepp, keda Maalehel ei ole õnnestunud täna kätte saada.

„Tõenäoliselt mingi jama on jah,“ ütles Õhtulehele Kübarsepp, kes ei soostu midagi kinnitama ega ümber lükkama. „Ma olen kuulnud kõlakaid, aga selge on see, et ta on kadunud. Muud ma ei oska midagi öelda.“

Ta kinnitas ka, et hunt on jäänud kadunuks Virumaal, kuhu ta on ka ise teel, et asja lähemalt uurida. „Vaatan, mis seal toimub. See on värske teema ja kuulujutte on palju.“

Veebruaris päästsid kolm meest Sindi paisu juurest jäisest veest koera pähe noore isahundi, kes toimetati loomakliinikusse.

32,5 kilogrammi kaalunud noorelt rahvusloomalt võeti ka geeniproov ning talle tehti parasiiditõrje. Keskkonnaagentuur paigaldas hundile GPS-saatja ning õhtul lasti susi tema tõenäolise elupaiga lähistel tagasi metsa. Paari päeva pärast asus hunt liikvele ning oli viimaste teadete järgi Lääne-Virumaal.