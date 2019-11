Kas ronkade rünnak on lammaste surma põhjus või tagajärg?

Rongad ei põhjusta inimestele igapäevaelus suurt peavalu. Erandiks on üksikud lambapidajad. Maailmas puuduvad tõendid, et rongad ründaks täiskasvanud elujõulisi lambaid. Küll aga võivad nad rünnata vastsündinud tallesid ja toituda uttede poegimisjääkidest ning raibetest. Ronkade rünnakud on märgiks, et karjas ei ole kõik korras. Linnud huvituvad jõuetuks jäänud loomadest. Igas karjas jääb vahel mõni loom abitusse olukorda või sureb ootamatult. Rongad on sageli inimestest kiiremad seda toidulauda avastama ja ära koristama. Linnu toitumine surnul lambal ei selgita looma surma põhjuseid. Selleks on enamasti vaja lahangut ja laboratoorseid analüüse. Lamba kõhulahtisuse sümptomid nõuavad kiiret ja õiget ravi, sest kõhulahtisus kurnab lamba ruttu. Haigele loomale tuleb kutsuda veterinaararst, kes selgitab haiguse põhjused ning määrab õige ravi. Hukkunud loomade korjused peab loomapidaja kohe koristama, et muuhulgas vältida nakkuse levikut teistele loomadele. Haiged lambad tuleb karjamaalt ära viia või koondada alale, kus neid on kergem ravida, jälgida ja röövloomi peletada. Kui lind õpib ühel kohal hõlpsasti süüa saama, siis tuleb ta sageli tagasi ning võib hakata tülitama ka väga nõrgaks jäänud, kuigi veel elus loomi. Sööki lootvad rongad koonduvad ja muutuvad üheskoos aina julgemaks, kui neid seejuures ka ei häirita. Sellise käitumismustri kujunemist peab lambakasvataja kindlasti ennetama.

Ronkade peletamisel on enim abi heast karjakoerast, kes loomadele ligi tikkuvaid linde hirmutab. Hea karjakoera valve all võivad lambad ka avamaal poegida. Samuti on rongale tõhusaks ohusignaaliks Keskkonnaametist antava eriloa alusel kütitud ja karjamaale nähtavale kohale paigutatud liigikaaslane. Häälpeleti ja linnupeletuslohe mõju kohta pole palju teada, kuid ka neid tasub lindude häirimiseks katsetada. Suurtel karjamaadel peab ka rohkem peleteid olema.

Kokkuvõttes: iga loomaomanik peab oma loomade tervise eest hoolitsema ja ronkasid vajadusel peletama. Kui peletamine tõesti ei aita ja haiged loomad vajavad ravi ajaks täiendavat kaitset ronkade eest, siis saab Keskkonnaametilt üksikute ronkade küttimise loa küsida. Luba antakse määratud ajaks ja piiratud mahus. Eelnevalt kontrollitakse taotluse põhjendatust ning kasutatud ennetus- ja peletusmeetmeid. Looduskaitseseadus ei luba anda ronga laskmise luba, kui karjaomanik ei ole midagi oma karja kaitseks teinud. Eesmärgiks ei tohi seada kõigi ronkade hävitamist.

Kes on ronk ehk kaaren?