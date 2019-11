Kes metsas neid kummalisi tempe teeb? Eks ikka seened

Nagu kõik limakud, nii on ka hundipiim oma ühes varajases arenguetapis vormitu limane mass – üks tohutu suur rakk paljude tuumadega, mida nimetataks plasmoodiumiks. Ta reageerib valgusele ja varjule ning suudab elutegevuseks soodsate niiskete kohtade otsingul edasi liikuda. Suurema osa elust veedab plasmoodium mädanenud puidu sees, kuid kindla arengustaadiumini jõudmise järel roomab välja, valmistudes paljunemiseks.

Mööda kändu roomav õudse välimusega, verist hallitust meenutav substants võib rikka fantaasiaga inimese ära ehmatada. Ega asjata ole paljusid limakuid, sealhulgas ka hundipiima, nii vene kui eesti rahvaluules kurjade jõududega seostatud.

Hundipiim plasmoodiumi staadiumis. Foto: RMK metsablogi

Selle limaku liikumine on aga märgatav vaid siis, kui jälgimiseks on piisavalt aega ja kannatust – tunni aja jooksul võib see edasi liikuda ehk sentimeetri, neelates oma kehaga teel ette juhtunud toitu – seene-eoseid, baktereid, muud orgaanikat – ja seedib seda oma fermentide abil. Selle rännaku jooksul kogub plasmoodium vähehaaval juurde kaalu ja mõõtmeid, valmistudes niiviisi järgmiseks arengustaadiumiks.

Hundipiim liigub plasmoodiumi staadiumis esialgu niiskemate ja pimedamate paikade poole, seejärel aga, valmistudes paljunemiseks, hoopis sinna, kus on valgem ja kuivem. Foto: RMK metsablogi

Ühel hetkel hakkavad plasmoodiumist moodustuma eoseid kandvad kerakujulised miniatuursed kehad, mis on esialgu roosakad ja mille sees on kreemjas oranž mass. Küpsedes need kerakesed tihenevad, omandades kohvipruuni värvuse.

Plasmoodiumist on moodustunud kerakujulised eosekandjad. Foto: RMK metsablogi

Neid kerakujulisi eosekandjaid nimetatakse nende kuju tõttu vene rahvakeeles hundinisadeks (волчье вымя). Kui eosekandjaile suruda ajal, mil need on veel roosakat värvi, siis purskub neist oranži „hundipiima“, mida muinasjuttudes ja legendides nimetatakse võlujõuliseks, väidetavalt suutvat see muundada inimesi metsloomadeks või taimedeks.

Hundipiim küpsevate eosekandjate staadiumis. Foto: RMK metsablogi

Rahva hulgas on levinud uskumus, et hundipiim nagu ka teised limakud kujutavad endast jälgi, mida on maa peale jätnud taevased või siis hoopis metsas varjuvad kurjad jõud. Need võivat tekitada haigusi või tuua õnnetust, seepärast põletati neid armutult.

Kuid imelised muundumised saavad toimuda vaid muinasjuttudes – elus sujuvad kõik protsessid loomupärasel viisil. Tegelikkuses kujunevad hundipiima küpsevate eosekandjate oranžist piimast vähehaaval eosed.

Hundipiim küpsevate eosekandjate staadiumis. Foto: RMK metsablogi

Sambla sees sarnanevad küpsed hundipiima kerakesed otsekui mingi looma väljaheitega. Eesti rahvaluulelistes nimetustes leiduvad lausa otsesed vihjed nende kerakeste või ka teiste limakute võimaliku päritolu kohta: puugipask või kratisitt.