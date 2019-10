Keskkonnaagentuuri spetsialistid arutlevad: miks need hundid koeri ründavad?

Inimese side lemmikloomaga on reeglina märksa tugevam kui tema side kariloomaga, mistõttu on palju raskem ka taluda koera kaotust. Seetõttu on riiklikud institutsioonid (Keskkonnaagentuur ja Keskkonnaamet) alati koerte ründamisjuhtudesse huntide poolt suhtunud väga tõsiselt.

Nii on jahihooajaks aladele, kus taolised probleemid ilmnenud on, suunatud küttimist eesmärgiga võimalikud koeri murdvad hundid likvideerida esmajärjekorras, samuti on väljaspool jahiaega antud nuhtlusisendite küttimiseks erilube. Varasemate aastate kogemustest lähtuvalt on see üsna hästi ka toiminud ehk siis koerte murdmine on lõppenud.