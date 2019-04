Kulupõlengus vurrud kaotanud kõrbenud kasukaga jänesepoeg kosub

Kõrbenud kasukaga jänesepoeg jõudis päästjate abiga Eesti Metsloomaühinguni, kes lasksid looma kohe ka Sõle loomakliinikus üle vaadata. Seal selgus õnneks, et tal põletushaavu ei ole, küll aga on tules kannatada saanud tema karv ning ka vurrud on ära põlenud. Tuli oli loomast tõenäoliselt üle käinud.

Ühingu vabatahtlik Angela Valusheva, kelle juures jänesepoeg kosub, ütles, et jänes saab kaks korda päevas lutiga spetsiaalset piimasegu, lisaks hakkab ta saama vitamiine, et kõrbenud karv taastuks.

Valusheva sõnul on jänesepoeg juhtunus šokis ja väga lihtne teda toita ei ole.

„Halljänest on kodustes tingimustes nagunii raske pidada ja šokk ka veel lisaks,“ märkis ta.

Kulub veel kaks kuud

Jänesepoeg kaalub ligi kolmsada grammi ja on umbes kuu aja vanune. Loodusesse tagasi saab teda saata 800-grammisena, selle kaalu kogumiseks võib Valusheva hinnangul minna paar kuud.

Igal juhul on plaan loom loodusesse tagasi lasta ja sellise põhimõtte järgi tema eest ka hoolt kantakse.

Kahjuks ei saa teda panna kokku teiste jänesepoegadega, sest tal on liiga tugev kärsahais juures ning teised võivad talle haiget teha.

Lisaks eile põlengust päästetud jänesele on Valushevi juures veel viis jänesepoega. Need on metsloomaühinguni jõudnud aga inimeste teadmatusest, sest maas lebavat jänesepoega kohates peetakse teda väetiks ja hüljatuks, kuigi see nii ei ole.

Tegelikult käib jäneseema poega korra päevas toitmas ja ka kiskjad ei ohusta jänesepoegi eriti, sest loodus on seadnud nii, et jänesepoeg ei lõhna. Seega pole mingit põhjust leitud tervete jänesepoegade, niisamuti kitsetallede ja põdravasikate päästmiseks.

Tervet looma pole tarvis päästa