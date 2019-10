KUULA SAADET | Teadussaade “Innovaatika” #1: Mesilased ei sure iial välja, ergo ... inimene ei sure iial välja

Delfi teadussaade "Innovaatika" hakkab Delfi Tasku kanalis lahkama teadusmaailma põnevamaid tahke ja nüansse. Igas saates on külas üks Eesti tippteadlane, kes seletab saatejuhiga koos lahti ühe kindla teema teaduses. Saatesarja jooksul püüame lükata ümber nii mõnegi populaarteadusliku vale, kinnistada aga tõdesid, mis ei pruugi olla veel inimestele kohale jõudnud.

Esimeses teadussaates “Innovaatika” on külas Eesti Maaülikooli taimetervise õppetooli juhataja Marika Mänd, kes selgitab lahti selle, et mesilane pole vaid mesilane ning ilma mesilasteta ei saa otsa tolmlemine, ega saa ka otsa inimeste toit. Uurime lähemalt mesilaste ja ka muude kimalaste elu, vaatame, mida nad söövad, kuidas tolmlevad ja millised on murekohad nende tiivulistega.

