Lindude pesitsusperioodiks peavad olema metsatööd tehtud

Looduses on näha esimesi kevade märke. Kassikakk, karvasjalg-kakk ja merikotkas alustasid pesitsemist juba veebruaris. Märtsis alustasid pesa kohendamist händkakk, kodukakk, kanakull, varsti ka rähnid.

„Pesitsusperiood on lindude elus kõige olulisem ja õrnem aeg. Selle edukast läbimisest sõltub paljuski liikide püsimajäämine. Oluline on, et raietööd ei häiriks ohustatud linnuliikide pesitsust, sest häiringute tõttu võivad linnud pesakohast lahkuda ja pesaehituse pooleli jätta. Kitsa elupaiganõudlusega liigid ei pruugi sobivat pesakohta lähiümbrusest leida ja võivad pesitsemisest loobuda. Seetõttu tuleb lõpetada raietööd ohustatud linnuliikide pesapaikade lähistel enne lindude pesitsusaega,“ lausus keskkonnaameti liigikaitse büroo juhataja Marju Erit.

Kaitsealuseid häirimistundlikke linnuliike ei sega mitte ainult puude raie pesametsa lähiümbruses, vaid ka muud raietööd, nt tüvede laasimine ja metsamaterjali kokkuvedu ladustamisplatsile. Seetõttu tuleb veenduda, et puidu ladustamisplats ei jää liikumispiiranguga alale ning puidu väljaveoteel ei ole liikumis- ega sõidukeeldu.

Peagi saab kevad hoo sisse ning teisedki linnud alustavad pesaehitust või vana pesa kohendamist. Soovitame loodusest hoolivatel inimestel planeerida kõikjal raietööd väljapoole lindude pesitsuse kõrgaega, mis kestab aprilli algusest juuli lõpuni.

„Linde pesitseb pea kõikjal puistutes, ka võsas ja hekkides ning hakkimisele minevates puiduvirnades. Hooligem loodusest ja teistest elusolenditest ning laskem neil rahus lapsed üles kasvatada! Meie enda elukeskkond on niimoodi mitmekesisem ja väärtuslikum,“ lisas Erit.