Loodusfestivali fotokonkursi “Metsik linn” võitis udune varahommik Tartus

Võidutöö “Tere hommikust, Tartu” kujutab varahommikust Tartu linna udus. “Tartu linn asub all Emajõe orus ja sinna kipuvad öösiti udulaamad kokku kogunema. Vahel on udu niivõrd paks, et peidab jõeäärsed majad enesesse ja välja paistavad ainult mõned kõrgemad hooned. Kui siis päike hommikul tõuseb, on vaatepilt metsikult ilus,” ütles konkursi võitja Kindsigo enda töö kohta.

Žürii liige, bioloog ja loodusfotograaf Urmas Tartes ütles Tartu linnalooduse päeval toimunud tunnustamisüritusel, et viimase aasta jooksul on loodusfotograafia trendiks saanud drooni kasutamine. “See on uus ja tänuväärne valdkond, kus meile on võimalik avada selliseid vaateid, mida me tavaliselt ei näe,” ütles Tartes. Ta lisas, et on hea näha, kuidas ka tänavuse aasta konkursi peapreemia saanud pilt esitab justnimelt sellist vaadet, kus on pealtnäha suur asi nagu linn ühel hetkel selline väike, mõnus, udu sees olev pesakene.

Noorte arvestuse parima töö tiitli sai Grete Johanna Korb tööga “Metsikult ehamatav karjatus”. Fotol kujutatud must kärbsenäpp püüti pildile pesakasti pingsalt jälgides ja pere vanemate liikmete soovitusi kuulates. “Foto on tehtud koduaknast Tallinna linnas. Enne sai muidugi issiga koos pesakast valmis tehtud ja üles pandud. Kaks päeva käis kohe päris vilgas tegevus. Minul tulid kõige huvitavamad pildid, sest õde või emme ütlesid ette, et lind nüüd tuleb,” kirjeldas Korb foto saamise lugu.

Seto Folgi eriauhinna pälvisid Reet Sau töö “Linnainglid” eest ja Grete Johanna Korb fotoga “Kui vaatad linnas metsikusse peenrasse”.

Näituse parimate töödega saab tutvuda Tartu Ülikooli botaanikaaia roosiaia juures suve lõpuni.