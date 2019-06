Loodusfotograaf: raielanke vaadates saab üha selgemaks, et paljud liigid ei ela seda lihtsalt üle

Loodusfotograafid, kes aastate jooksul igapäevaselt ja regulaarselt looduses käivad, on mures Eesti looduses toimuva pärast. Nii räägivad nad, et valusalt torkab silma vana metsa vähenemine ja asendumine noorendikega või segipööratud pinnasega metsamaaga, kus kasvava hakkav või kuhu istutatav uus mets ei ole enam endisega võrreldava kvaliteediga ökoloogilises ega isegi metsanduslikus mõttes. Veel enam – raske on ette kujutada, et tulevased sugupõlved sellises metsas isegi jalutada saaksid, on pöördumisele allakirjutanud mures.

Lageraielangid lähevad üha suuremaks

Üks pöördumisele allkirja andnud looduspiltnik ja tegelikult ka aktsiooni algataja Eleri Lopp-Valdma märgib, et mõte keskkonnaministrile kiri kirjutada sai teoks ennekõike soovist näidata nii otsustajatele kui avalikkusele, et on olemas ka selline päris arvukas loodusesõpradest huvigrupp, mille liikmed viibivad sageli metsades ning kes valutavad südant seal toimuva pärast.

„Allkirjade kogumine võttis vaid paar päeva, kõik olid meelsasti valmis aktsiooniga kaasa tulema ning usun, et valdav enamus ennast looduspiltnikuks pidavatest hobipildistajatest said kokku koondatud,” räägib Eleri Lopp-Valdma. „Kui puidutöösturite vastuargument näiteks turismiettevõtjate saadetud sarnasele pöördumisele oli, et aga neil on ju oma ärihuvid mängus, siis loodusfotograafidel seda pole, me käime metsas pildistamas siiski valdavalt hobi korras ja oma vabast ajast.”

Oma ja mõttekaaslaste kogemusele tuginedes märgib ta, et kõige räigem viimaste aastate muutus metsades on suurte lageraiealade tekkimine. Kui looduspiltnikel on sageli välja kujunenud oma piirkonnad, kus nad enamasti pildistamas käivad, siis Lopp-Valdma sõnul on tihtilugu valus vaadata, kuidas metsa võetakse veel ka sealt, kus võis juba arvata, et enam hullemaks minna ei saa.