Loomus: peatagem põllumajandusloomade elustransport!

Aga selleks pole mingit vajadust. Uued tõendid näitavad, et ainult liha ja korjuste (mitte elusate loomade) transportimist õigustavad mitte ainult loomade tervise ja heaoluga seotud põhjused, vaid ka keskkondlikud näitajad, majanduslikud kaalutlused ja olemasolevad praktikad, seisab värskes Brüsseli lobiorganisatsiooni Eurogroup for Animals raportis.

18. novembril kogunesid huvigrupid koos Euroopa Liidu esindajatega uue Eurogroup for Animals raporti ‘A strategy to reduce and replace live animal transport: Towards a meat and carcasses only trade’ (“Strateegia vähendamaks ja asendamaks elusate loomade transporti: üksnes liha ja korjuste kaubanduse poole”) avalikustamiseks ning arutasid ka, kuidas neid muutusi ellu viia.

Töötoa ‘Moving Matters: From Hoof to Hook’ (“Liikumine loeb: kabjast konksuni”) organiseerijad olid Hollandi alaline esindus Euroopa Liidu juures ja Eurogroup for Animals, ning selle avas Hollandi põllumajanduse, looduse ja toidukvaliteedi minister Carola Schouten. Töötoa käigus arutasid osalejad, kuidas saavutada praktikas muutus liha ja korjuste transportimise suunas. Ajendid nagu toodete sildistamine parema turunduse nimel, finantstugi (näiteks uue ühise põllumajanduspoliitika raames) või halva keskkondliku jalajäljega toodete maksustamine, peavad toetama logistilisi lahendusi. Et efektiivselt leevendada elusaid loomi transportivate pikamaa-autojuhtide olukorda, tuleb tegeleda põhiliste kaubateede hindamise ning rohkemate kohalike tapamajade vajaduse kaardistamisega.