Maa seest ilmusid välja kõige hilisemad ja külmakindlamad seened

Heinikud, lehtrikud ja niinimetatud sitaseened

Ometi ei saa metsas praegu teha sammugi mõnele seenele komistamata. Nüüdseks on maa seest välja ilmunud kõige hilisemad ja külmakindlamad seened – heinikud ja lehtrikud –, langenud lehtede keskel jalge all aga jooksevad otsekui sipelgatena laiali sajad väikesed nööbikud, mütsikud ja mitmesugused muud tundmatud valged, hallid, kollakad, kõige sagedamini aga kõikvõimalikes pruunides toonides seened.

Euroopa ja Ameerika mükoloogidel on niisuguste seente kohta isegi termin – LBM ehk little brown mushroom (väike pruun seen). Need on väikesed, reeglina hele- või tumepruunid raskesti määratavad seened. Eesti keeles kutsutakse neid sageli sitaseenteks. Nende hulgas on söödavaid ja mittesöödavaid ning isegi mürgiseid seeni. Arvestades sarnasust söödavate seentega, tasub nendest kõnelda veel kord.

Praegu võib metsas kohata ka mitmesuguseid kännuseeni: kändudel ja maha langenud puutüvedel jätkavad eluringi kännumamplid, välja on ilmunud harilikud külmaseened, mis on meie metsade seentest vaat et kõige maitsvamad. Pikkamisi ilmuvad välja ka puidu-sametkõrgesed – kuidas saaks needki maitsmata jätta!

Neil päevil ilmus metsas nähtavale põhja-külmaseen (Armillaria borealis). Foto: Oleg Tsõmbarevich, RMK loodusblogi



Kännuseeni on mitmesuguseid

Sageli saadakse just kännuseentest mürgistus, kuna neid määratakse valesti. Paljud kännuseeneliigid on üksteisega sarnased, ilmuvad välja samal ajal, kasvavad samades paikades kändudel või puutüvedel, sealjuures on söögiseentel oma mürgised kaksikud.