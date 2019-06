Metsaraiest räsitud kuklased püüdsid pesa saepuruga parandada

Kolm kuud hiljem läks Maaleht koos putukateadlase Villu Soonega Tartu Ülikooli loodusmuuseumist uurima, mis sipelgatest saanud on. Ta ei välista, et kui uus mets peale kasvamas, on Kiidjärve kuklaste populatsioon varasemast isegi ehk tugevam.

Kohe õpperaja alguses paremat kätt tervitavad meid talvisest raiumisest päranduseks jäänud kännud, sekka mõni seemnepuu. Kuna tegu on aegjärkse raiega, siis kogu kuningriiki pole päris lagedaks tehtud. Samas tähendab see, et mõne aasta pärast, kui tänavusele raiealale on kasvanud piisav metsanoorendik, võetakse raie ette ka ülejäänud metsas.