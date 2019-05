Miljoni ületanud pokuloendus kestab veel viimaseid päevi

Pokuloenduse kokkuvõtted tehakse uuel nädalal. „Tänaseks on kaardile kantud üle miljoni poku enam kui 80 kaardistaja poolt ja 106-s erinevas paigas üle Eesti. Vahva on see, et lisaks ringi rändavatele loodusesõpradele on meie üleskutsega liitunud ka lasteaedu ja raamatukogusid,“ kommenteerib pokude kaardistamise seisu Pokumaa perenaine.

Pokumaa tegevuse eesmärgiks on säilitada ja eksponeerida Edgar Valteri rikkalikku pärandit kunstniku ja loodusmehena ning selle kaudu tutvustada nii lastele, noortele kui täiskasvanutele loodust ning looduslähedast eluviisi.

Album kaardile kantud pokudest leitav siit.

Pokurahvas Foto: Pokumaa

Algab ka armastatud õunaaiakontserdite sari



17. mai on pokukalendris õiesoengupäev ja see tähendab, et pokude ehk looduses leiduvate tarnamätaste aastaringis on kõige pidulikum aeg – õitsemine. Selle sümboolselt ilusa aja märgina ning jätkuks kunstnik ja kirjanik Edgar Valteri 90. juubeliaasta tähistamisele, toimub homme Pokumaal ka selle suve esimene õunaaiakontsert, üldjärjekorras juba üheksas.

17. mail toimuva esimese õunaaiakontserdi esinejaks on Mari Jürjens, kes esineb ajaloolise Hauka talukoha õunaaias just õunapuude õitsemisaja alguses. Tegemist on Pokumaa toetuseks korraldatavate õhtuste piknik-kontsertite sarjaga, kus rõhk on ennekõike jagatud lugudel. Kõik kontsertõhtud on sisse juhatanud elukutseline lugudevestja Piret Päär. Heal tasemel Eesti muusika ning kohalike meistrite poolt valmistatud toit käib lahutamatult nende õhtute juurde.