Millest kukub kägu?

Kägu (Cuculus canorus) ei ole lindude seas just kõige osavam laulja ning võrreldes laululindudega kõlab tema lihtne hüüd „kuku“ inimkõrvale monotoonselt. Siiski eristab selle lihtsa häälitsuse järgi isane kägu naabrit võhivõõrast, kelle suhtes olla agressiivsem.

Lisaks lihtsale kuku-häälitsusele on käo repertuaaris märksa harvemini kasutatav „kuku-kuu“, mille funktsioon on jäänud selgusetuks, kuid siiski arvatakse, et see on seotud emaslindude kohaloluga. Emase käo repertuaari kuulub aga kõlav, kilkav häälitsus.

Kuigi arvatakse, et seda kasutab ta pesaomaniku häirimiseks, et peale tema pessa munemist märkamatult pesa juurest lahkuda, sest kilkamine sarnaneb raudkulli (Accipiter nisus) häälitsusele, on see siiski kaheldav – käod munevad reeglina pealelõunal, kilkamist võib aga sagedamini kuulda hommikul.

Kirde-Hiina märgala roostikes munevad käod kõige sagedamini ida-roolinnu (Acrocephalus orientalis) pessa, keda varitsevad naftatööstuse tõttu roostikesse rajatud elektriliinidel. Salvestades laulvaid kägusid ja mängides neile ette teiste kägude häälitsusi, selgitati, kas isased käod kasutavad „kuku-kuu“ häälitsust sagedamini, kuuldes emaskäo kilkamist.