MTÜ Loomus mõistab hukka jõesilmude piinamise „Maahommikus“

Tänavuse taimetoidumessi esimese päeva ehk 9. novembri hommikul eetris olnud „Maahommikus“ oli juttu kalamehest, kes püüab jõesilme*.

Üheteistkümnendal saateminutil raputab ta kastis olevatele elusatele jõesilmudele peale umbes 300 grammi soola ja hakkab neid suure oraga segama, et „kibe lima maha tuleks“.

Zooloog Aleksei Turovski sõnul on taoline käitumine looma suhtes väga julm, kuid inimesed on soola sedasi kasutanud juba aastatuhandeid. Turovski kirjeldas, et sool kõrvetab looma kohutavalt ning nende limanäärmed praktiliselt sulguvad. Seetõttu pole loomad enam nii libedad ja limased ning neid on kergem kätte võtta. Samamoodi käitutakse ka teiste libedate loomadega, nt angerjatega.

Inimese mugavus ei tohiks aga olla ettekääne sääraselt loomi piinata ja mitte hoolida sellest, mida soolaga katmine neile põhjustab. Turovski rääkis, et pehmelt öeldes satub loom paanikasse. Raske on öelda, mis tundeid see loomas tekitab, kuid soolaga katmine on kahtlemata valus ning loomad reageerivad väga võimsalt ja ägedalt.

Turovski lisas, et kalad ja teised loomad, nagu jõesilmud, hoolitsevad hoolsalt oma limakihi eest, et see oleks terve ja ühtlane. Seega on nende jaoks limakiht võrdväärne sellega, mis on inimestele nahk.

Samamoodi nagu on meie jaoks vastuvõetamatu, et keegi kallab inimese nahale hapet või hakkab teda elusast peast nülgima, on vastuvõetamatu ka taolisel viisil loomade piinamine.

*Jõesilm pole tegelikult kala, vaid tegu on silmuliste seltsi kuuluva veeloomaga.

Vaata ka saadet!