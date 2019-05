NÄDALA PROGNOOS | Kuumadele päevadele järgneb vihm ning äikeseoht

Teisipäeval (21.05) nihkub kõrgrõhuala Venemaa keskoblastite kohale ja selle mõju Eesti ilmale nõrgeneb. Kesk-Euroopast aga laieneb madalrõhkkonna serv üle Läänemere. Madalrõhkkond ulatub suurtesse kõrgustesse, aga on passiivse loomuga ega too meile järske kiireid muutusi. Küll aga kandub selle serva mööda meile niiskust juurde ning vihmahooge on laialdasemalt, suureneb äikeseoht. Idakaare tuul on mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 10..15, päeval 22..27, meretuulega rannikul kuni 16°C.

Kolmapäeval (22.05) liigub madalrõhkkond edasi Valgevene kohale ja selle põhjaservas on meil öösel sajuhooge kohati, päeval taas laialdasemalt ning on ka äikeseoht. Idakaare tuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 11..16, päeval 22..27, meremõjuga rannikul ja ka sajuhoogude all kuni 15°C.

Neljapäeval (23.05) kaugeneb madalrõhkkond Venemaale, samal ajal laieneb Norra merelt madalrõhkkond Skandinaavia keskalade kohale. Eesti kohale kujuneb kahte kauget madalrõhkkonda ühendav vöönd, kus öösel sajab kohati, päeval aga laialdaselt hoovihma, on äikeseoht. Kirde- ja idatuul muutub tuntavamaks. Õhutemperatuur on öösel 9..14, Lõuna-Eestis kuni 16, päeval 18..23°C.

Reedel (24.05) laieneb kõrgrõhuala serv Eesti kohale ja tõrjub sajupilved ning muudab taeva selgemaks. Idakaare tuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 7..12, Ida-Eestis kuni 14, päeval 17..22°C.

Laupäeva (25.05) öö on kõrgema rõhuga fooni mõjul enamasti sajuta. Hommikul aga läheneb Läänemerelt madalrõhkkonna serv ja Lääne-Eestisse jõuavad sajupilved, mis päeva jooksul üle Eesti laienevad. Kuivana võib püsida Eesti idaserv õhtuni, siis peaks sadu ka sinna jõudma. Tuul pöördub lõunakaarde ja on tänastel andmetel mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 6..11, päeval 14..19, Ida-Eestis võib tõusta üle 20°C.