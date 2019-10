Õnnelike juhuste jada viis sel aastal juba teise uue kiililiigi avastamiseni

„Mulle meenus, et punasilm-liidrikud jäid suvel Edela-Eestis ka minu kaamera ette ning otsustasin fotosid kontrollida. Hea, et leidsin suvel jaksu oma vaatlused jooksvalt PlutoF -i infosüsteemi sisestada – nii leidsin kiiresti kõik vajaliku. Ja mida ma nägin – liidrik, kes 16. augustil Pärnumaal Saarde vallas Veelike külas mu kaamera ette jäi ja kelle algselt määrasin punasilm-liidrikuks, on hoopis väike-punasilmliidrik!

Mul polnud tol ajal aimugi teistest punaste silmadega liidrikest, nii määrasingi liigi valesti. Seega pildistasin uut liiki peaaegu kuu aega Jaanusest varem ja seda vaid napilt seitsme kilomeetri kaugusel suur sinikiili esmasleiu kohast. Ka Mati Martin kinnitas, et pildistasin väike-punasilmliidrikku. Seega sain juhuse tõttu tänu Jaanus Uibule teada, et olen avastanud Eestile ühe suve jooksul kaks kiililiiki.

Et väike-punasilmliidriku kaks leiukohta on teineteisest kaugel, on alust arvata, et ehk on liik Eestis juba mõnda aega olnud või siis saabunud tänavu suure lainena, kuid seni ei ole osatud talle tähelepanu pöörata. Seega võib kellelgi olla veelgi varasema daatumiga tõend liigi esmasleiust. Ta lihtsalt ei tea seda,“ muigab Mägi.

Lugu ilmus Linnuvaatleja blogis.