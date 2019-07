Otsitakse talumehi, kes hoiavad Läänemerd

Kandidaadiks sobivad põllumajandustootjad, kes on võtnud kasutusele häid ja uuenduslikke praktikaid selleks, et vähendada taimetoitainete veekogudesse ja sealt Läänemerre kandumist.

Oluline on, et kandidaat rakendaks oma tegevuses meetodeid toitainete, eelkõige fosfori ja lämmastiku äravoolu vähendamiseks. Ta võib olla mahetootja, käidelda õigesti ning loodust säästvalt silo-väetist-sõnnikut, rajada tehismärgalasid, kasutada uuemaid tehnoloogiaid nagu täppisviljelus vmt.

Tänavused kandidaadid olid Saareõue OÜ ning Raismikuoja talu Pärnumaalt, Kärma Talu Viljandimaalt ning Hallimäe talu Valgamaalt.

Saareõue OÜ, Ivar ja Maarja Baumann. Foto: Lii Sammler

Iklas tegutseva Saareõue OÜ puhul tõi hindamiskomisjoni liige Aleks Lotman esile eelkõige sõnnikukäitlusse tehtud investeeringud. Neil on uus katusega sõnnikuhoidla, talus komposteeritakse sõnnikut. Lisaks on oluline see, et tegemist on suurel pinnal tegutseva mahetootjaga, kes toodab nii (tõu)loomi müügiks kui põllumajandussaadusi inimtoiduks.

Märtin Rõõmussaar, Raismikuoja OÜ. Foto: Lii Sammler

Suurel pinnal tegutsev mahetootja on ka Raismikuoja talu ja Koksvere veski. Peremees Märtin Rõõmussaar kasvatab mahedalt tavateravilja, aga ka selliseid kultuure, nagu tatar ning õlilina. Kasutatakse mahetootmisele ssobvat põllutehnikat ja külvikorda, talivili hoiab toitaineid leostumast. Veskis jahvatatakse oma talus toodetud vilja inimtoiduks ning lisaväärtusena on seal on ajalooline veskitehnika.