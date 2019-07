PÄEVAPILT | Põllutäis lillasid õisi ning tugev mesilaste sumin. Mis taimega on tegu?

Taevasiniste õitega keerispeapõld näeb kaunis välja ning lisaks on see Eestis küllaltki tavatu vaatepilt.

Keerispea õied on nektaririkkad ja neist saab kõrgekvaliteedilist mett. Peale selle kasvatatakse keerispead vahekultuurina. Taim külvatakse väheviljaka mullaga päikselistele põldudele.

Nagu kirjutab Aiamaailm.ee, on tegu üheaastase taimega, mida looduslikult siin ei esine. Õitsemine on rikkalik ja kestev. Keerispea produktiivsus on 150kg mett hektari kohta. Õietolm on tumelilla ning mesi kristalliseerudes hele ja peene kristalliga.

Ideaalis saaks keerispea õitsemise ajastada rapsiga samale ajale, et mesilinnud valiksid rapsi asemel selle või mõne teise meetaime.