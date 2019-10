Paljukirutud hall lepp peidab endas mitmeid väärtusi

Esiteks on hall lepp meie kõige kiirekasvulisem looduslik puuliik. Hall-lepikute keskmine aastane tüvepuidu juurdekasv erametsades ulatub 7,3 tihumeetrini hektaril (aastaraamat “Mets 2001” andmetel). Ja ka teha on lepaga nii mõndagi. Juba aastasadu võtsid talumehed laudatagusest lepikust mõne puu lihasuitsutamiseks, samuti tehti lepapuust piima-, õlle- ja kalanõusid. Ka lusikaid tehti lepast. Lepapuit ei anna nimelt toiduainetele mingeid võõraid maitseid juurde.

Halli lepa puit sisaldab rohkesti värv- ja parkaineid, mida näitab see, et puud langetades või koorides muutub valge lõikepind õige pea punaseks. Rahva omaaegset mõttemaailma on see lepa “ruske veri” tugevasti mõjutanud. Lepp on läänemeresoome keeltes olnud vere sünonüümiks ja punase värvuse tähistajaks. Parkainete suure sisalduse tõttu on lepakoort kasutatud ka naha parkimiseks, värvainete pärast aga lõnga- ja riidevärvina. Välja tuli pruunikaspunane toon.

Tänapäeval on hall lepp peamiselt energiapuu ja lepapuud lähevad peamiselt kütteks. Aga ka saunavoodriks, lavalaudadeks, kaminahalgudeks, grillsöe tegemiseks, kala ja liha suitsutamiseks, treimistöödeks. Samuti on hall lepp looduses ülioluline – nimelt rikastab lepik maapinda lämmastikuga. Lepp on ka n-ö „kuusikut ettevalmistav“ puuliik – halllepiku all tekib looduslik kuuse uuendus ja halli lepa lühiealisuse tõttu asendub lepik kuusikuga. Selline areng on soodustatud, sest lepp muudab ühtlasi mulla viljakamaks, kuusk on aga mullaviljakuse suhtes nõudlik puuliik.