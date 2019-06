Pokumaal avati loodussõbraliku metsanduse õpperada

Ainulaadne õpperada Eestis vaatleb metsa terviklikult, lähtudes metsa erinevatest väärtustest. Rajal saadab külastajaid Puuko, kes räägib audiogiidi vahendusel nii Pokumaa metsadest, selle elanikest kui ka püsimetsandusest.

Pokukalendri punase maasika päeval avatud õpperada viib Eestimaa Looduse Fondi ja Pokumaa koostöös sündinud Eesti esimese omalaadse loodussõbraliku metsanduse näidisalale.

Pokude sõber Puuko räägib metsa eri väärtustest – nii taimedest, loomadest, rahvapärimusest, Pokumaa eripäradest, puidu kasutamisest kui ka püsimetsandusest. Samuti leiab raja äärest värvilised selgitavad infotahvlid, mille on loonud kunstnik Epp Margna. Vaata rada tutvustavat veebilehte, kust leiad ka fotod ja video.

“Mul on hea meel kutsuda huvilisi Pokumaale avastama metsa mitmekesiseid väärtusi, nende tundmine ja arukas tegutsemine võimaldab puitu kasutada ka nii, et mets kooslusena säiliks,” ütleb ELFi metsaekspert Liis Kuresoo. “Laanetarga rada sobib nii vanema vanuseastme õpilastele, erametsaomanikele kui ka muidu huvilistele, kel eelteadmised metsast täiesti puuduvad,” lisab Kuresoo.

Pokumaa perenaine Nele Hendrikson rõõmustab valminud raja üle: “See on nüüd juba kuues tähistatud rada Pokumaa maadel ja selgelt kõikse sisukam ning kaasaegsem õppevahend, mis meil taolisest formaadist pakkuda on. Olen väga tänulik nii ELFile kui ka Ülemiste keskusele, kes on väga toreasisel moel kaasas olnud ja aidanud selle kõigel teoks saada. Hea eesmärk toob kokku Eesti eri nurkades asuvad erinevad organisatsioonid, see on äge!”