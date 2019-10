Rändest loobunud valgepõsk-lagle kasvab aeglasemalt

Linnud rändavad eelkõige vajadusest endale soodne nokaesine tagada. Kuna selleks tuleb ringi liikuda, on mõistlik külmade saabudes põhjapoolsetelt aladelt suunduda lõunasse ja vastupidi.

Viimaste kümnendite kiirete keskkonnamuutuste taustal on üha sagedamini täheldatud, et lindude rändekäitumine on muutunud – mitmete liikide rändele asumise aeg on oluliselt muutunud, läbitavad vahemaad on kas vähenenud või ränne sootuks ära jäänud. Mõned linnuliigid on senist pesitsusala oluliselt laiendanud ning jäänud pesitsema talvitamisaladele.

Näiteks Hollandisse, mis on Siberi tundraaladel pesitsevatele valgepõsk-lagledele (Branta leucopsis) oluline talvitamispiirkond, tekkis umbes 30 aastat tagasi pesitsev asurkond, mis on aastatega üha kasvanud. Paigalejäämise põhjus oli ilmselt üha intensiivistuv põllumajandus ja väike küttimissurve, mille tõttu jagub lagledele rohkelt toitu ka pesitsusperioodi lähenedes ning lagledel ei ole põhjust rändele asuda.

Rändekäitumise muutus võib mõjutada ka lindude füsioloogiat, sest rändest loobudes ei ole vaja koguda suuri rasvavarusid. Kuna lendamine on kõige energiakulukam liikumise viis, võib arvata, et muutused toimuvad ka paiksete lindude ainevahetuses – see peaks aeglustuma. Selle kontrollimiseks püüdsid ornitoloogid pesitsusjärgsel sulgimisperioodil, mil lagled kaotavad kaheks nädalaks lennuvõime, Hollandis ja Siberis Kolokolkova lahe ääres noor- ja vanalinde ning mõõtsid lähtudes linnu tarbitud hapniku ja eritunud süsihappegaasi hulgast nende puhkoleku ainevahetuse taset spetsiaalses kambris.