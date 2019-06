Rannaniidu metsastumine on ohuks Eesti kahlajatele

Näiteks tutkad (Calidris pugnax) olid meie rannaniitudel sagedased pesitsejad, kuid täna kohtame neid läbirändel; pesitsema jäävad neist vaid üksikud. Mitmed rannaniidud on osaliselt taastatud – ning neid taastatakse ka edasi – kuid millised on aga kahlajatele vajalikud tingimused, mida peaks taastamistöödel arvesse võtma? Seda uurisid Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudist Triin Kaasiku ja Riinu Rannap ning Eesti Maaülikoolist Tanel Kaart.

Mitmed lindudele olulised elupaigad on kas hävinud või oluliselt kahjustunud. Näiteks viimase 50 aastaga on Euroopa märgalad kahanenud 50% ning samas rütmis elupaiga hävimisega on vähenenud ka kahlajate arvukus. Täna pesitsevad mitmed kahlajad väikestes, veel säilinud elupaigalaikudes, mis paraku ei pruugi tagada sigimisedu. Seepärast on oluline teada, millised elupaiga omadused mõjutavad säilinud elupaikades kahlajate edukust.

Kahe aasta jooksul 23-l osaliselt säilinud Eesti rannaniidul punajalg-tildri (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus), tikutaja (Gallinago gallinago) ja niidurüdi (Calidris alpina schinzii) pesade ümbrust uurides ning neid juhuslike punktidega niidul võrreldes, selgus, et kõigi liikide pesad asuvad niidu märjemate osade või rannajoone lähistel, metsastunud aladest hoitakse aga kaugemale. Samuti eelistavad kahlajad teha pesa niidu madalamatele osadele (75% pesadest asus 0,72–0,86 m üle merepinna) ning seda ilmselt seepärast, et nii on nad toitumiseks sobilikele niisketele aladele lähemal. Näiteks olid 75% kiivitajapesadest 36–75 m kaugusel niiskest alast, niidurüdi pesad aga 103 m kaugusel.