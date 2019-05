Räpinas korraldatakse esimene üle-Euroopaline nooraednike võistlus

Võistlejad peavad tundma taimi, arvutama väetise koguseid, tundma haiguseid ja kahjureid, panema selga taimekaitseriietuse, trimmerdama, määrama viljade kaalu, ära tundma toorsalati komponente, ehitama putukahotelli, panema kokku kastmissüsteemi ja muudki.

Varasemalt on aednikud mõõtu võtnud vabariiklikul kutsevõistlusel Noor Aednik, mida korraldati kutsevõistlussarja Noor Meister raames. Sellel aastal on Eestisse otsustatud võistlema kutsuda aianduslikku õpet pakkuvate Euroopa kutsekoolide õpilased. Euroopas ei ole hetkel ühtegi kutsevõistlust, mis oleks ainult aednikele suunatud ning seetõttu taoline võistlus ellu kutsutud ongi.

Võistlusalasid on planeeritud 20 ning need on jaotatud kahele võistluspäevale (10+10). Kõik ülesanded kestavad 15 minutit. Võistlus toimub rotatsioonis, korraga võistlevad ühel alal kaks võistlejat/võistkonda. Iga riik saab välja panna ühe kaheliikmelise tiimi. Eestist on osalejaid rohkem, täpsemalt neli võistkonda (kaks võistkonda Räpina Aianduskoolist, üks võistkond Luua Metsanduskoolist ja üks võistkond Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolist), lisavõistkonna paneb välja ka Portugal. Võistlejaid tuleb kokku 15 erinevast riigist, lisaks eelpool mainitule ka Austriast, Saksamaalt, Itaaliast, Hollandist, Inglismaalt, Taanist, Rootsist, Rumeeniast, Ungarist, Lätist, Slovakkiast, Luksemburgist ja Tšehhist.