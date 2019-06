RMK uus rakendus muudab looduses liikumise lihtsamaks

Uue rakenduse abil saavad looduses liikujad asjakohast infot lähimate matkaradade, telkimisvõimaluste, lõkkekohtade ja teiste RMK külastusobjektide kohta. RMK loodusteabe teemajuhi Kaidi Jõesalu sõnul on uus rakendus loodud just mõeldes looduses liikujate vajadustele.

“RMK on Eestis peamine tähistatud matkaradade looja ja sellega seoses on meie kohustus tagada inimestele matkamisvõimaluste kohta käiva info lihtne kättesaadavus. Kuna tänane maailm on liikunud tugevalt arvutitest mobiili, siis oli aeg ka RMK-l olla kohal seal, kus on inimene – mobiilis,” selgitab Jõesalu uue rakenduse loomise tagamaid.

Olulise aspektina toob Jõesalu esile kasutajamugavuse. “Kui Eestis puhkamine tehakse inimesele lihtsamaks, siis ehk valitakse teinekord lennureisi asemel hoopis kohalike puhkamisvõimalustega tutvumine. See omakorda säästab keskkonda ja võimaldab inimestel lähemalt tutvuda kodumaa loodusega,” lisas Jõesalu.

Uues rakenduses ongi kokku pandud oluline info, mida looduses liikuja võiks vajada. Rakendusest leiab RMK matkatee ja matkaradade rajajooned, kõigi RMK külastusobjektide asukohad, kohale sõitmise juhised, varustatuse ja fotod. Samuti võimaldab rakendus läbi kasutaja asukoha positsioneerimise leida inimesele kõige lähemad objektid. Kui tahta otsida RMK objekte mingite kindlate piirkondade lõikes, siis ka see võimalus on olemas. Suureks boonuseks on rakenduse aluskaardina kasutatav Maa-ameti kaart, mille abil leiab loodusest üles ka kõige pisemad teed ja rajad.