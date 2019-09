Saaremaa jahiseltsid asuvad looduses trofeeloomi aretama

“See on nagu mujal tõuaretuses – me tahame, et järglased tuleksid võimalikult parematelt pullidelt ja ära lastakse need, kes ei ole trofeede poolest nii perspektiivsed või kes on oma arengult väiksemad, äbarikud,” selgitas Pihtla jahiseltsi juhatuse esimees Rain Metsmaker.

Laugi, Pihtla, Kaali ja Valjala jahiseltsi vahel saavutatud kokkuleppe kohaselt jäetakse sel hooajal rahule kõik vanemad ja korralikumad pullid ning keskendutakse vaid sellistele noortele loomadele, kelle sarved on Metsmakeri sõnul peenikesed nagu pastapliiatsid ja kellelt pole korralikke sarvi oodata ka tulevikus.

“Ma ei tea, kas see on hea näide, aga karjakasvatuses jätad ka endale ilusamad ja tugevamad loomad ning lihaks viid need, keda sa ei taha endale jätta,” rääkis Pihtla jahiseltsi juht. “Me ei ütle, et hakkame kasvatama metsa tõukarja, aga kõik jahimehed tahaksid, et pullid oleksid metsas suured, tugevad ja võimsate sarvedega.”

