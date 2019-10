Siidisabasid meelitavad viirpuud ägavad tänavu marjade all

Viirpuud on põõsad või väiksed puud, mida kultuuris kasvatatakse peaasjalikult läbimatu hekina või miks ka mitte tervislike marjade pärast. Olgugi, et tehniliselt pole tegu marjadega, vaid botaanilises mõttes luuviljadega, aga välimuselt meenutab viirpuumari vast kõige rohkem pihlaka õunvilja. Kui meie looduslikud liigid on septembris-oktoobris korjeküpseks saades punaviljalised, siis sisse toodute hulgas leidub ka kollase- ja mustaviljalisi liike ning sorte. Õied on viirpuudel valdavalt valged, kreemikad või õrnroosad, introdutseeritud liikide ja sortide puhul ka fuksiaroosad või bordookarva.

Foto: Tiit Hunt, RMK loodusblogi

Viirpuudest okkaline elustara on turvaline pelgupaik väikestele lindudele ja sügisel, kui lehed on läinud, siis on suur tõenäosus, et leiate oksarägast mõne pisikese pesa. Viirpuu okkad ei olegi muuseas okkad, vaid astlad, mis on puu võsudest arenenud. Sel viisil on nad kindlalt puu küljes kinni ja ei murdu muidu kui koos oksaga, viirpuu puit on väga tugev ja raske, seda on kasutatud vastupidavust nõudvate esemete valmistamiseks.

Viirpuuviljad sobivad aga väga hästi toiduks ka inimestele, olles tõeliselt tervislik Eesti oma superfood, mis ainult ootab noppimist. Enim hinnatakse viirpuumarjade südametegevust toetavaid omadusi, aga olgem ausad, külma ja pimeda aja tulles kulub lihtsalt iga värske kodumaine vitamiiniamps marjaks ära. Venemaal, Kesk-Euroopas ja Põhja-Ameerikas, kus viirpuumarjade kasutamine harjumuspärasem on, tehakse neist igasugu vahvat toidupoolist mahladest, moosist, marmelaadist jms-st magusast ja kleepuvast alkoholi baasil tehtud tinktuurideni.

Foto: Tiit Hunt, RMK loodusblogi

Nii et viimane võimalus minna marjule, enne kui ilmad päris ära keeravad ja linnuinvasioon puudest-põõsastest üle käib.

Lugu ilmus RMK loodusblogis.