Sünoptik Taimi Paljak: ees ootab lörts ja vihm, nädalavahetusel muutuvad teed veel libedamaks

Paljaku sõnul on praegune libedus tingitud nõrgast vihmasajust, mis maapinnal külmakraadide tõttu jäätub.

Homsest seevastu läheb ilm soojemaks ja temperatuur tõuseb isegi plussi. Teed muutuvad vähem ohtlikuks ja libedust võib esineda veel mõningates Ida-Eesti piirkondades.

Kuid oodata on vihma ja lörtsi.

Reede öösel vastu laupäeva saabub uus külm õhumass ja temperatuur langeb taas alla nulli. See muudab teed uuesti jäiseks.

„Libedast pole praegusel ajal pääsu, nendega tuleb lihtsalt arvestada,” sõnas Paljak.

Ida-Tallinna Keskhaigla pressiosakonna juhataja Inge Suder kinnitas, et haiglatel ja erakorralise meditsiooni osakondadel on võrreldes tavapärasega palju tihedam hommik olnud.

"Palju on kukkumisi, tarumasid. Hetkel täpset statistikat ei oska öelda, kuna kõik on tööga hõivatud," rääkis Suder.

Täpsem kokkuvõte libeda põhjustatud tervisekahjudest saabub pärastlõunal.