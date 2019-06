Tallinn-Tartu maanteel hukkus uurimisprojektis osalenud põder

Kokku varustati GPS/GSM kaelustega 10 looma – 2 lehma ja 8 pulli. Töö eesmärk on uurida maantee-ehituse ja liikluse mõju põtrade liikumisele. Uuringu lõpparuanne valmis 2018. aasta lõpus, ent kuna 8 kaelust on siiani töökorras, kogutakse teavet põtrade liikumise kohta edasi. Aruandega on võimalik tutvuda Maanteeameti veebilehel.

Video Jüri esimestest sammudest kaelusega:

Allikas: Eesti Jahimeeste Selts