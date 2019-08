Tallinna ringteel valmib peagi Eesti esimene suurulukitunnel

“Liikleja” – isik, kes osaleb liikluses jalakäia või juhina. Liiklejate hulka võiks lugeda ka neljal jalal käijad, seal hulgas metsloomad, suured ja väikesed. Peavad ju nemadki pääsema ohutult liikuma kahel pool teed asuvate elupaikade vahel, nii nagu see Männiku metsasid läbival teelõigul on.

Eestis on kahetasandiliste ulukiristmikena rajatud seni 2 rohesilda (ökodukti), 11 väikeulukitunnelit ja mõned konnatunnelid. Nüüd on Männikul valmimas esimene spetsiaalselt suurulukitele mõeldud tunnel, mille sihtliikideks on metskitsed ja metssead, aga teisele poole teed hakkavad läbi selle pääsema ka väiksemad loomad: rebased, mägrad, jänesed jt.

Tallinna ringtee Männiku lõigul leitud suurulukitunnelile sobiv koht 2017. aasta alguses. Foto: Jaanus Remm

Ulukitunneli planeerimise esimene suur küsimus on asupaik. Kus peaks olema läbipääs, et tagada parim ühendus kahel pool teed olevate elupaikade vahel? Vastuse leidmiseks vaatlesime korduvalt loomade liikumist nii maantee ääres, kui ümbritsevates elupaikades.

Joonistasime piki teed meeter-meetrilt välja piirkonda asustava kolme suurimetaja, põdra, metssea ja metskitse elupaiga olulisuse profiili. Põder on neist kolmest liiklusesse sattudes küll kõige ohtlikum, kuid Männikul mitte kuigi arvukas. Metskitsele Männiku maastik selgelt väga meeldib ning ega metssigagi siin kandis puudu. Niisiis eristus koht liivakarjääri ja raba vahel, mis peaks mõlemale sihtliigile läbipääsukoridoriks üsna hästi sobima.

Samas kohas suurulukitunneli ehitus 2019. aasta suvel. Foto: Jaanus Remm

Olen viimastel kuudel tee-ehitust jälginud. Ühele looduseinimesele on see esmapilgul üsna kohutav vaatepilt, kui varem kitsa teetrassi asemel on 100 meetri laiune lagendik, suured ehitusmasinad, pori ja betoonivalu. Lohutan end mõttega, et liiklusohutus on hästi vajalik ning üha rohkem väärtustatakse ka elurikkust teede ümber.

Ühel õhtusel külastusel leian rõõmsa elevusega otse rajatava ulukitunneli ehitusplatsi kõrvalt metssigade värske jäljeraja. Paraku sel korral need loomad kohkusid sõidutee liiklusest ja pöördusid tuldud teed tagasi Männiku raba metsa. On siiski hea teada, et õige pea on neil sigadel siinsamas ohutu pääs lõuna poole teed Saku metsades olevaisse paikadesse.

Metssea jäljerada rajatava Männiku suurulukitunneli ehitusplatsi kõrval. Foto: Jaanus Remm

Lisaks sellele ulukitunnelile kaardistasime Männiku teelõigul põtradele sobiva läbipääsukoha planeeritava Rail Baltica raudtee viadukti juures. Männiku on objekt, mis Rewildi tehtud maantee ulukiplaneeringutest on realiseerumisteljel tänaseks kõige kaugemale jõudnud.

Allikas: Zooloogid 2.0 blogi