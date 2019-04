Tikkudega mänginud poisikesed süütasid Saaremaal noore metsa

Poisikeste tikkudega mängimise tõttu oli süttinud umbes 200 ruutmeetrit metsanoorendikku. Päästjad kustutasid tulekahju kell 18.17.

Sel kevadel on Lääne regioonis olnud kokku juba üle 70 maastikupõlengu ning vormistatud on 11 väärteootsust. Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhi Indrek Laanepõllu sõnul on sellise suure arvu tulekahjude peamine põhjus halvasti ettevalmistatud lõkkekoht, edastas Lääne päästekeskus Saarte Häälele.

Pea igal tulekahjul, mida päästjad kustutamas käivad, on lõke asunud keset vana kuluheinapõldu või kraavikaldal.

“Praeguse kuiva maastikuga ei saa põletada lehti ja oksi, mida on kogutud suurde heinapõllul asuvasse hunnikusse.

Sellistel puhkudel on pea sajaprotsendiliselt tulemuseks ulatuslik kulupõleng. Head inimesed, jätke sellised lõkked süütamata!” ütles Laanepõld.

Tihti puuduvad lõkke juures esmased kustutusvahendid või jäetakse tuli hoopis järelevalveta, lootes, et midagi ei juhtu.