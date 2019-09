Vaata üheksat õppefilmi Eestimaa soode kohta!

Koos soosõber Siimuga asutakse läbi kaamerasilma mitmesse Eesti sohu, uuritakse turvast nii geoloogi, bioloogi kui arheoloogi pilguga, selgitatakse, miks on soos olev vesi tume, milliseid taimi võib soos kohata, kust tulevad soohirmud ning miks on tarvis soid hoida ja taastada. Ühtlasi tehakse puust ja punaseks, mis üldse on soo ning millised on erinevad soo tüübid.

Filmid on loodud õppetööd toetavaks materjaliks, kuid sobivad vaatamiseks ka teistele soohuvilistele. Iseäranis hästi sobivad filmid vaatamiseks alates viiendast klassist, mil käsitletakse soid õppekavas kõige põhjalikumalt. Filmide ülesehitus on õpetlik-arutlev, klippide pikkus jääb 4-15 minuti vahele ning kõik filmid lõppevad paari kinnistava lausega.

Kõik õppefilmid on huvilistele kasutamiseks-vaatamiseks üleval ELFi soode kodulehel soo.elfond.ee/filmid. Samalt aadressilt leiab ka nippe, kuidas neid filme võiks kasutada koolitöös ja juhised, kuidas Youtube keskkonnas aktiveerida subtiitreid.

Õppefilmide seeria pälvis 2018. aastal Eesti Teadusagentuuri peapreemia teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil.

Vaata esimest osa!