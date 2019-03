VIDEO | Moeshow ja ootamatult ilmunud Kelly Sildaru — “külmad” eestlased tõmbasid Nairobis käima kuuma peo

Reedel lõpeb ÜRO Keskkonnaassambleel Eesti presidentuur.

Kaks aastat kestnud assamblee ettevalmistustöö on ohjes hoidnud kümneid Eesti keskkonnaministeeriumi töötajaid, kes eile said lõpuks rihma lõdvemaks lasta, kuigi täna ja homme on veel vaja assamblee lõpuni traksis olla.

Assamblee president Siim Kiisler korraldas meeleoluka vastuvõtu, mille üheks kõrghetkeks oli freestyle-suusatamise rennisõidu maailmameistri Kelly Sildaru lavaletulek.

Tihedalt rahvast täis peotelgi ekraanil näidati haaravat videot Sildaru suusatamisest, mis pani Aafrikast pärit pidulised ahhetama. Aga veelgi suurem vaimustusohe läbis publikut siis, kui rahva seas astus lavale Sildaru ise. Tema kohalolekust publik teadlik ei olnud.

Kelly Sildaru on kohal selleks, et tõmmata enda eeskuju kaudu noorte seas kliima- ja keskkonnaprobleemidele tähelepanu. Ta luges publikule ette oma pöördumise, millele järgnes niisugune möll, mida saavad kogeda vist ainult maailmakuulsad staarid. Sildaruga tehti koos pilti, käteldi, küsiti autogrammi.

Ega halvemini läinud ka Siim Kiisleril. Eestis harva avalikkuse ette sattuv keskkonnaminister on ÜRO Keskkonnaassambleel kogu aeg tähelepanu keskmes, jookseb ühelt intervjuult teisele ja hoiab samal ajal silma peal keskkonnateemalistel läbirääkimistel. Need on siin keerulised, sest 193 riigi esindajatel on raske jõuda ühistele seisukohtadele. Tõenäoliselt annavad kõigi riikide keskkonnaministrid homme avaldatavale ühisdeklaratsioonile siiski oma jah-sõna.