VIDEO | Saaremaa rannikul hukkus suur kalaparv. Kas surma põhjustas laevatehases ehitatava praami katsetamine?

Nasva elanik, endine kalur ja aastaid ettevõtjana tegutsev Hillar Lipp nägi niisugust pilti oma kinnitusel esmakordselt.

“Täpset põhjust ma ei tea, kuid arvan, et Baltic Workboatsi laevatehas katsetas sadamas praami ja käivitamisel peksis vints sinna kogunenud kalaparve laiali. Osa kalu sai vigastada ja surma. Vintsiga löödi kalaparv sadamaaugust eemale ja lained kandsid surnud kalad jõkke,” rääkis Lipp Saarte Häälele.

Staažika kalamehe sõnul pole kala kudemiskohtadesse veel jõudnud. Kui tehakse peamasina käiguproove ja kalaparv juhtub sel ajal aluse lähedal olema, saab see kaladele saatuslikuks.

“Osa kalu on mehaaniliselt vigastatud. Paljudel on ujuvpõied välja tulnud. See pole mingi tavapärane asi. Lihtsalt nii on juhtunud. Soovitasin mõnele mehele kalad ära korjata. See on ju värske kraam,” ütles Lipp.

Särje kudemisaeg jääb Lipu sõnul aprillikuusse. “Kõigepealt tuleb kiisk, siis säinas ja kusagil 10. aprilli paiku peaks tulema särg,” ennustas Hillar Lipp.