VIDEO | Sookure pesas piiksusid peagi kooruvad munad

"Kõik sookurepesad, mille otsa olen aegade jooksul “komistanud”, on asunud väga sarnastes paikades sellega siin – metsaga ümbritsetud väheldasel ja mulluse rooga kaetud niiskel lapil. Kes arvab, et sookurg pole mingi metsalind? On küll, näe suurte metsalaamade keskel pesa ja toitu käib otsimas lageraiesmikul…" kirjutab Tiit Hunt RMK loodusblogis.