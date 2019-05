VIDEO | Uus võõrliik Lätis - raudteerööbastel jooksis emu

“Teame juba, et Läti on kängurude maa, kuna talvel püüti Iecava kandis kinni pruunikashall vallabi-isand, kes sai hiljem nimeks Spelgonis. Nüüd oleme saanud veel ühe kinnituse, et oleme tihedalt Austraaliaga seotud – Rēzekne ümbruses jalutab vabalt ringi emu,” määrab video järgi loomaliigi kindlaks Māris Lielkalns Riia Loomaaiast.

“Selge see, et suur jooksulind põgenes mõne lähipiirkonna kasvataja juurest, kelle isik jääb ilmselt välja selgitamata, kuna peremees on rikkunud kahte nõuet: pole taganud loomale piisavalt häid elutingimusi, nii et see sai põgenema, ning toonud Läti loodusesse uue võõrliigi,” ütleb Lielkalns.

Ta leiab, et võimaldades uuel loomaliigil loodusesse põgeneda, reostame oma keskkonda võõrliikidega. Mõned neist ellu ei jää, aga teised kohanevad ja jäävad ellu, mis võib viia selleni, et uued metsloomad võivad kohalikku floorat ja faunat otseselt kahjustada.

„Lisaks võivad nad meie loodusesse tuua võõraid parasiite, kelle tehtavat kahju ei oska me aimatagi,” ütleb Lielkalns.

Läti loodusmuuseumi zooloogia osakonna juht Dmitrijs Boiko ütleb, et suvel näljasurm lindu ei ohusta ja tema ellujäämisvõimalused on head, kuna kindlasti leiab ta söömiseks võrseid ja seemneid.

„Tõenäoliselt ei ohusta teda kohe ka kiskjad. Ent kui sügiseks lindu kätte ei saa, siis külmal ajal saab ta kindlasti hukka,” ütleb Boiko.